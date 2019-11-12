Нежелание расставаться с толстым котом лишило клиента "Аэрофлота" накопленных за 10 лет бонусных миль
12 ноября 2019 23:24
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О путешествии кота Виктора из Риги в Москву и из Москвы во Владивосток Галин сам рассказал в Facebook в начале ноября. При регистрации на рейс до Владивостока взвешивание кота показало перевес на два килограмма: по правилам "Аэрофлота" животные весом более 8 кг вместе с переноской должны перевозиться в багажном отсеке.
Галин объяснил, что восьмичасового перелета в багаже питомец не переживет, но сотрудников аэропорта не убедил. В результате молодой человек снялся с рейса. После этого он позаимствовал у подруги кошку похожего окраса, но меньшей массы и купил билет в бизнес-классе на другой рейс до Владивостока за бонусные мили.
"Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно - весы показали допустимую норму, а сотрудница авиакомпании любезно выдала посадочный, пожелав счастливого полета", - рассказал Галин. Пост о приключениях кота Виктора собрал 15 тысяч лайков и не остался без внимания "Аэрофлота".
"Исходя из его сообщения в соцсетях, на период регистрации он заменил кота весом более 8 кг на другое подобное животное, но весом 7 кг. Данная информация подтверждается записью с камер видеонаблюдения - во время прохождения процедуры предполетного досмотра пассажир достал из переноски кота крупного размера, внешне схожего с фотографией, сделанной на борту и опубликованной на странице пассажира в соцсети", - цитирует агентство "Москва" пресс-службу авиакомпании.
В "Аэрофлоте" отказ сдавать толстого кота в багаж назвали грубым нарушением, подчеркнув, что компания придерживается строгой дисциплины на всех этапах выполнения полета в рамках обеспечения безопасности. Кроме того, пассажир вынимал любимца из контейнера на борту самолета.
Галин в новом посте признал, что был неправ в этой ситуации, и к авиаперевозчику "нет и не может быть претензий". При этом он посетовал, что правила не предусматривают возможности доплатить за перевес животного. "Мне очень хочется чтоб в нашей стране не только заградительные требования шли в ногу со временем, но и услуги так же развивались в соответствии с современными реалиями", - написал пассажир.
Он также объяснил, что не захотел сдавать Виктора в багаж, потому что коту было "очень плохо" на коротком перелете из Риги, и Галин опасался, что полет до Владивостока он уже не переживет. "Я стараюсь максимально избежать перелетов с котом, но у меня был рабочий контракт в другой стране и пришлось переехать. Кота, естественно, я забрал с собой. Это моя ответственность и было бы странно отдавать кому-то животное на 2 года", - пояснил Галин. Он также уточнил, что вес кота (8,3 кг) в первую очередь обусловлен породой, а не перееданием: "У кота кормушка с дозатором и питается он специальным диетическим кормом".
Фото: Facebook / Михаил Галин
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