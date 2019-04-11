На трассе М5 в районе села Зеленовка Газель врезалась в стоящий на обочине автомобиль дорожной службы

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Водитель на автомобиле Газель с термобудкой не справился с управлением и въехал в стоящий на обочине автомобиль дорожной службы. В результате столкновения один из рабочих получил травму головы, а водитель Газели скончался.Для деблокирования погибшего водителя в 10:18 на место происшествия выехали спасатели ПСО Тольятти.С помощью гидроинструмента спасатели извлекли тело водителя Газели и передали сотрудникам МВД.В 13:10 аварийно-спасательные работы были завершены, передает пресс-служба ПСС по Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС по Самарской области