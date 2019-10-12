На борту Ан-72, разбившегося в ДР Конго, были двое россиян

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В сообщении называются их имена: это Владимир Садовничий, 1958 года рождения, и Виталий Шумков, 1955 года рождения.По данным посольства, конголезские власти продолжают вести поисково-спасательные работы на месте катастрофы.Самолет Ан-72, который обеспечивал перевозки президента ДР Конго Феликса Чисекеди, 10 октября вылетел из аэропорта Гомы и должен был приземлиться в Киншасе. Однако спустя час после вылета самолет потерял связь с центром управления и пропал с радаров. Позже стало известно, что он разбился. Обломки нашли в провинции Маниема на востоке страны.Сообщалось, что на борту было четыре пассажира и четыре члена экипажа.Фото изоткрытых источников