Мужчину с травмой ноги спасатели эвакуировали из леса в поселке Волжский

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Проезжая на своём автомобиле через лесную полосу, автомобиль мужчины забуксовал в снегу. Пытаясь выбраться из колеи, мужчина повредил ногу. Дойти до ближайшего населённого пункта или до трассы не было физической возможности. Пострадавший обратился за помощью к спасателям.Дежурная смена спасателей техногенного отряда Поисково-спасательной службы Самарской области отправились к месту.Из-за сильной метели проехать к пострадавшему на автомобиле не было возможности. Преодолев пешком несколько километров, спасатели нашли автомобиль пострадавшего мужчины.Мужчину погрузили на носилки и направились обратно к трассе, где уже ждали врачи скорой медицинской помощи.В 22:45 пострадавшего передали врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области