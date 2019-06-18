Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал себе вены на заседании суда

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Заседание суда экстренно прервали, Шестуна госпитализировали. В каком состоянии находится чиновник, его жене неизвестно.По ее словам, перед своим поступком экс-глава района выступил перед судом. Он заявил, что более года подвергается пыткам и избиениям, «находясь за решеткой без единого доказательства вины». Происходящее он назвал местью за «арест десяти прокуроров» и «разоблачение мусорной мафии».Александр Шестун возглавил Серпуховский район в 2003 году. В июне прошлого года он был задержан по обвинению в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег. Позднее бывшему чиновнику предъявили обвинение в получении взяток на 9,9 млн руб.Экс-глава района после ареста жаловался на многочисленные нарушения его прав и избиения. Он несколько раз объявлял голодовку, но впоследствии прекратил ее из-за ухудшения самочувствия.