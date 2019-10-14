Число жертв тайфуна в Японии выросло до 47 человек

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Ранее сообщалось о 39 погибших. Число пострадавших приблизилось к 200 человек.Вечером субботы тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре до 45 метров в секунду, при порывах – до 65. В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры линий электропередач.Около 135 тысяч жилищ в 13 префектурах Японии остаются без водоснабжения и около 100 тысяч - без электричества. Тайфун, сопровождавшийся сильными ветрами и ливнями, привел к выходу из берегов двух десятков рек, к затоплению обширных областей от окрестностей Токио до Ниигаты на берегу Японского моря и к оползням.Тем временем постепенно восстанавливается движение скоростных поездов, а также экспресса в туристический район Никко к северу от Токио. Задержки рейсов в столичном аэропорту "Нарита" пока продолжаются.Фото: pixabay