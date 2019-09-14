Число жертв при столкновении автобуса с фурой в Ярославской области выросло до девяти человек

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По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что столкновение было лобовым."По последним данным, 30 пострадавших, из них девять человек погибли. В числе пострадавших есть ребенок, его возраст уточняется", - сказала собеседница.По ее словам, на месте работает медицина катастроф, девять бригад скорой помощи."Идет извлечение тел из транспортного средства", - отметила собеседница.По данным УМВД по региону, в числе погибших - водители обоих транспортных средств. Представитель ведомства сказала РИА Новости, что пока неизвестно, какой рейс выполнял автобус, и кого он перевозил.