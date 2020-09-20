Четверо пострадали в ДТП в Самарской области

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Столкнулись иномарка Киа Рио и вазовская легковушка.

ДТП произошло 19 сентября около 18:15 в Безенчукском районе Самарской области. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, водитель – мужчина 1976 года рождения, управляя автомашиной Киа Рио, двигаясь в районе 1 км автодороги Самара-Волгоград-Безенчук-Осинки со стороны поселка Осинки при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда, в результате чего допустил столкновение с машиной Ваз 2112 под управлением водителя – молодого человека 2001 года рождения, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир, молодой человек 2000 года рождения, автомобиля Киа Рио, а также водитель и пассажир, молодой человек 2001 года рождения, Ваз 2112. Пострадавшие были доставлены бригадой скорой помощи в ближайшую больницу. Водитель отечественной легковушки и пассажир иномарки были госпитализированы, двум другим пострадавшим назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.