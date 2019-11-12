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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти на улице Голосова нашли тело мужчины

12 ноября 2019 09:56
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В Тольятти на улице Голосова нашли тело мужчины Устанавливают причину его гибели.
Устанавливают причину его гибели.
 
Инцидент произошел 10 ноября, поздно вечером в Центральном районе Тольятти.
Как сообщает «Патруль Тольятти», в подъезде дома № 59 по улице Голосова был обнаружен труп мужчины 1983 года рождения.
По непроверенной информации, причиной смерти могли стать наркотические вещества. Точная причина будет установлена в ходе вскрытия, пишет TLTgorod.
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