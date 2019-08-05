В Сызрани тушили пожар в кафе

119

Утром сегодня, 5 августа поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Сызрань, Лодочный переулок.По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение двухэтажного здания кафе на площади 30 м2, объявлен повышенный ранг вызова № 2, на место направлены дополнительные подразделения. Сейчас пожар потушен.Пострадавших нет.На ликвидацию пожара от МЧС России привлекались 7 отделений, 28 человек личного состава и 9 единиц техники.Причина пожара устанавливается, сообщает облМЧС.