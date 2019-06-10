В Сызрани продавец отказалась принять копейки у покупательницы
10 июня 2019 10:56
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О неприятном инциденте, который произошел в одном из магазинов в Юго-Западном районе, жительница города рассказала в группе «Черный список Сызрань». По словам женщины, продавец попросила у нее 4 рубля, чтобы сдать сдачу крупными купюрами. Покупательница набрала 3 рубля рублями, а оставшийся рубль мелочью по 50 и 10 копеек. «Продавец посмотрела на меня и выдала при сзади стоящих покупателях: «Вам не стыдно вообще давать мне такие деньги?», - описала дальнейшие развитие событий заявительница. По словам покупательницы, продавец аргументировала свое поведение безапелляционно: «Мы уже давно такие не принимаем!».
Это сильно возмутило женщину. «Я, конечно, не удержалась, и в ответ тоже вопрос задала, мол, а вам-то не стыдно меня стыдить за то, какими деньгами я с вами расплатилась? Будто этими «десюнчиками» я ей все 200 рублей с лишним насыпала». В итоге клиентка написала отзыв в книге жалоб, и намерена связаться с хозяйкой магазина, в который впредь заходить не будет.
«Я считаю, пока эти деньги в обороте, я могу ими расплачиваться в любых магазинах. А продавец должен принять без слов, а не стыдить при покупателях. Такого еще нигде я лично не встречала», - написала заявительница.
Напомним, в Сызрани и ранее фиксировались случаи отказа со стороны продавцов брать монеты номиналом в 10 и 50 копеек. Грешат этим и водители сызранских маршруток. Однако отказ продавца принять монету мелкого достоинства в качестве оплаты товара является административным правонарушением, за которое предусмотрена ответственность.
За указанное нарушение на должностных лиц налагается штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а на юридическое лицо — от 10 до 30 тысяч рублей (ст. 14.15 КоАП РФ). В случае отказа продавца принять мелкую монету в качестве оплаты товара, покупатель может обратиться с жалобой в территориальное управление Роспотребнадзора, пишет "Маленькая Сызрань".
Фото pixabay.com
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