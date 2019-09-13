В Самаре проверили, около каких школ дети рискуют жизнью на дорогах
13 сентября 2019 13:16
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Журналисты «Комсомолки» вместе с экспертами ОНФ, городскими чиновниками и дорожной инспекцией проверили самые опасные школьные перекрестки Самары. Около этих шести школ за последние пять лет под колеса автомобилей угодили 24 ребенка. А в общей сложности около школ от автомобилистов пострадали 64 малыша.
В школе № 132 на пересечении Клинической и Коммунистической учится 1320 детей, напротив, по диагонали - ещё одна школа, с утра и после уроков поток детей здесь идёт почти без перерыва. Перекресток оживленный, с поворотами и трамвайными путями, водителю на таком ориентироваться не так-то просто. За последние пять лет на этом перекрестке произошло пять ДТП с участием детей.
- На прошлой неделе на перекрестке прорвало трубу, и во время ремонта рабочие снесли пешеходный светофор, на котором обозначается время перехода. Сколько ни бьемся с тех пор, его никак не ставят обратно. А ведь детям без него очень трудно ориентироваться, - жалуется директор школы Наталья Сокур.
- Помимо отсутствия светофора здесь нарушена разметка, а знак "осторожно, дети" загорожен ветками, - говорит член регионального штаба ОНФ в Самарской области Аркадий Лазарев. - Мы зафиксировали все нарушения и проконтролируем их исполнение.
Рядом со школой №37 на ул.Тухачевского - корпус медицинского университета. По шести полосам ровнехонькой, недавно отремонтированной улицы летят машины. Скромная "зебра" и мигающий желтый глазок светофора - все, что есть у многочисленных школьников и студентов для перехода улицы. Знаки пешеходного перехода и "Осторожно, дети!" скрыты за ветками деревьев. Треугольная разметка «Осторожно, дети!» на асфальте есть, но почему-то не перед переходом, а после него. В прошлом году здесь сбили двоих ребятишек. Переходить тут дорогу реально страшно.
- По утрам мы выставляем на переходе родительский патруль. В первый раз вместе с ними дежурил инспектор ГИБДД, так один водитель его чуть не сбил, - рассказывает директор Елена Хасина.
Руководство школы просит сделать на переходе нормальный светофор или хотя бы лежачего полицейского. Но чиновники только пожимают плечами - мол, нормативы не позволяют.
За последние годы около школы №76 на кл.Мориса Тореза в ДТП пострадали трое детей. Все случаи - на нерегулируемом "самостийном" переходе. До официального, с зеброй и светофорами - сотня метров, и многие школьники, да и взрослые, просто ленятся делать лишний крюк.
- Мы не можем поставить ограждения, потому что здесь заезд во двор, - сокрушается директор школы Елена Калмыкова. - А светофор по нормативам тоже ставить нельзя - в ста метрах один уже есть.
Единственный выход - оградить территорию перед школой, сделав единый вход со стороны регулируемого перекрестка. Но для этого нужно оформить в собственность учебного учреждения соответствующий участок земли. Пока чиновники не торопятся делать это.
- Мы направим в горадминистрацию рекомендацию срочно передать участок на баланс школы и установить здесь забор, - прокомментировал Аркадий Лазарев.
В школе-интернате №4 на ул.Мориса Тореза учатся особенные детки - они страдают нарушениями слуха. В прошлом году рядом со школой в ДТП пострадало два пешехода, в том числе одна из учениц, а всего за пять лет зафиксировано пять таких происшествий.
- Наши дети с нарушениями слуха, в основном их привозят родители, редко кто ездит самостоятельно, - рассказывает директор Людмила Милькина. – Но на перекрестке рядом со школой опасный поворот с плохой видимостью.
Эксперты ОНФ нашли здесь немало нарушений. Среди них – почти стертая «зебра», плохое освещение, дефекты дорожного покрытия и неработающий сигнал светофора.
В школе№109 на ул.Вольской тоже учатся особенные дети – здесь работает 13 коррекционных классов. Переходить дорогу здесь сложно – проезжая часть разделена широкой разделительной полосой, и ребятишки не замечали выруливающих с перекрестка автомобилей. Светофора не было, а разметку водители просто игнорировали. Неудивительно, что за последние пять лет под колеса автомобилей тут попали пять малышей.
- В этом году ситуация наконец-то изменилась – нам поставили ограждения вдоль дороги и светофор. Водители, конечно, ругаются, но зато дети в безопасности! – поделилась директор школы Ольга Козинец.
Впрочем, эксперты ОНФ обратили внимание, что «зебра» на дороге практически стерлась.
- Нужно обязательно заставить подрядчика нанести новую разметку по гарантии. По статистике в 75% случаев причиной ДТП и наезда на пешехода становится именно плохо заметная разметка, - отметил Аркадий Лазарев.
В прошлом году около корпуса начальной школы лицея авиационного профиля на ул.Свободы, 150, случилась страшное ДТП. Мальчика, который вышел из родительской машины и направился к школе, буквально протащила по дороге торопящаяся за своим ребенком автоледи. К счастью, малыш выжил и сейчас уже вернулся за парту. Но для администрации это происшествие стало последней каплей – ведь за последние пять лет под колесами машин здесь оказалось четверо школьников.
- Хотя по нормативам здесь не положены «лежачие полицейские», нам пошли навстречу и положили сразу трех, - рассказывает директор школы Сергей Копытин. – И очень кстати, потому что машины здесь буквально летали.
Как рассказали представители департамента транспорта, всего в этом году планируют устроить «лежачих полицейских» около 14 самарских школ. Их перечень сейчас согласовывается.
Впрочем, проблемы остались. Рядом со школой негде припарковаться, поэтому родители оставляют машины вдоль дороги. Они загораживают обзор: другие автомобилисты могут не заметить переходящих дорогу малышей. Но ответ на просьбу школы сделать парковку ответ пока один: «денег нет».
АРКАДИЙ ЛАЗАРЕВ, член регионального штаба ОНФ в Самарской области:
- Проинспектировав самые опасные перекрестки рядом со школами, мы увидели, что удобная разметка и переходы устроены только в Кировском районе. В других школах, к сожалению, такого нет. Часто ГИБДД ссылается, что до ближайшего светофора 100 метров. Но поскольку речь идет о детях, мне кажется, в первую очередь нужно думать не о нормативах, а о безопасности школьников. Если требуется уменьшить скорость потока автомобилей, то нужно это делать, устанавливать знаки, «лежачих полицейских», светофоры. Также практически везде мы обнаружили, что разметка на перекрестках стерта. А ведь к 1 сентября вся она была в нормативном состоянии. Подрядчики должны заново нанести ее по гарантии. Мы сформируем отчет по каждой школе, направим письма собственникам дорог, ГИБДД, городским ведомствам, и будем следить за развитием событий.
Руководитель управления воспитательной работы и дополнительного образования департамента образования Самары Лариса Губарева:
- Такие совместные выезды очень полезны – участие общественников и чиновников позволяет привлечь внимание и решить сложные вопросы, которые школа в одиночку решить не может. Кроме того, мы вместе с ГИБДД регулярно проводим уроки безопасности в школах, в начале каждой четверти организуем «Родительский патруль», во время которого дети и их родители выходят к дорогам с плакатами, призывающими водителей быть внимательнее.
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