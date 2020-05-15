В Приволжском районе браконьер ловил раков запрещенными ловушками

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В ходе проведения рейдовых мероприятий по охране водных биологических ресурсов сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечен факт незаконного вылова биоресурсов.Полицейские задержали браконьера в 500 метрах от берега акватории реки Волги напротив села Обшаровка Приволжского района Самаркой области. Правонарушителем оказался 35-летний местный житель, который, используя запрещенное орудие лова - многозаходные ловушки в количестве 6 штук и металлическую кошку осуществил вылов биологических ресурсов, а именно раков в количестве 187 штук. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, составил 43 000 рублей.Отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишение свободы сроком до двух лет.Сызранский ЛО МВД России на транспорте напоминает, что с 20 апреля на территории Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна действуют ограничения, связанные с добычей водных биологических ресурсов в весенний нерестовый период. За нарушение правил рыболовства законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность виновных лиц.