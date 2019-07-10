Сызранец едва не попал в змеиное логово
10 июля 2019 11:36
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30-летний сызранец несколько лет мечтал побродить по диким местам, подышать свежим воздухом. Напряженная работа и неурядицы в семейной жизни на протяжении последних лет располагали к одиночеству. Молодому человеку хотелось найти какие-то новые ощущения и он решился пойти в поход в Жигулевские горы. Горы не обманули. Тем более, что сызранец специально выбирал самые глухие места и нарвался на приключение. В какой-то момент он услышал громкий лай собаки, которая появилась, по его словам, как бы из ниоткуда.
- Крупная рыжая собака стояла в нескольких метрах от меня и громко лаяла. От неожиданности я сначала остолбенел. Она не бросалась на меня, но продолжала громко лаять. Я попятился назад и только тут увидел под ногами кишащих змей всяких размеров. Это было настоящее змеиное логово. У меня от страха чуть сердце не остановилось, - рассказал он корреспонденту КТВ-ЛУЧ.
По словам мужчины, он аккуратно обошел пресмыкающихся, некоторые вели себя довольно агрессивно. Оглядевшись по сторонам, он удивился, но собаки не было.
- Я не мистик и не романтик. Но, получилось так, что собака будто бы предупредила меня. Я шел весь в своих мыслях и вообще не смотрел под ноги. Честно говоря, я не осознавал, что мне может грозить опасность, - поделился мужчина.
Фото: pixabay.com
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