Самарские таможенники в Оренбургской области пресекли попытку ввоза крупной партии табака без акцизных марок

146

Одну тонну табака для кальяна без акцизных марок обнаружили самарские таможенники в фуре, следовавшей из Киргизской республики в Российскую Федерацию.Мобильной группой Самарской таможни в районе п. Холодные Ключи (Оренбургская область) была остановлена фура для проверки ввозимого товара.По словам водителя, в фуре находились только сухофрукты и орехи. В ходе таможенного досмотра должностными лицами таможни было установлено, что в грузовом отделении транспортного средства, под мешками с сухофруктами и орехами находится несколько картонных коробок с товаром «табак для кальяна» производства Турции. Обнаруженный табак в количестве 20 000 штук оказался без акцизных марок. Общий вес составил 1 тонну, а стоимость, согласно заключению эксперта, почти 2 млн рублей.В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 ввоз на территорию Российской Федерации табачной продукции без маркировки акцизными марками запрещен.По результатам таможенного досмотра, Самарской таможней в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 16.3 КоАП РФ, по факту несоблюдения запретов и ограничений на ввоз товаров в Российскую Федерацию.Товар изъят. Рассматривается вопрос о привлечении виновных к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Самарской таможни.