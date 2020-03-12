Я нашел ошибку
Главные новости: 
Патриот – это тот, кто всегда со своей страной, кто готов в любой момент подставить плечо, стать опорой для нации».
Воспитание будущих патриотов нашей страны – это задача не только семейная, но и вузовская
Первые рейды пройдут по автостоянкам вблизи крупнейших торговых центров Самары.
«ЭнергосбыТ Плюс» использует комплекс «Мобильный пристав» для поиска злостных неплательщиков
В Самарской области отменен транспортный налог для автомобилей на метане
В Самарской области отменен транспортный налог для автомобилей на метане
В ОАО РЖД создан штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса
В ОАО «РЖД» создан штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса
Охранную зону для исторического центра Самары разработают к концу года
Охранную зону для исторического центра Самары разработают к концу года
В Чапаевске возбудили дело о нападении собак на ребенка
В Чапаевске возбудили дело о нападении собак на ребенка
На Самарском заводе электромонтажных изделий увеличилась выработка выпускаемой продукции
На Самарском заводе электромонтажных изделий увеличилась выработка выпускаемой продукции
В России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах
В России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах
сегодня  Четверг, 12 марта, 14:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/03:
USD 71.47
-0.55
EUR 81.02
-0.84
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Ночью в Сызрани горел жилой дом на 60 кв. метрах

12 марта 2020 11:32
114
Ночью в Сызрани горел жилой дом на 60 кв. метрах
ЧП случилось в поселке Западный.

В среду, 11 марта, на улице Самойлова, 34 произошел пожар. Вызов в дежурную часть поступил в 23:15. На место выехали 20 человек личного состава и четыре спецавтомобиля. Как рассказали корреспонденту КТВ-ЛУЧ в пожарной части, горела кровля частного дома на двух хозяев. Одна половина дома жилая, вторая – нет. Из жилой половины люди успели эвакуироваться до приезда пожарных, и в этом ЧП никто не пострадал. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Огонь не угрожал соседним строениям. В 00:50 огнеборцы закончили работать на месте пожара. Его причину предстоит установить.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
11 марта 2020  22:00
В феврале присяжные признали его виновным в изнасиловании третьей степени и действиях сексуального характера.
Голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
В феврале присяжные признали его виновным в изнасиловании третьей степени и действиях сексуального характера.  Закон
287
11 марта 2020  15:12
Общий причиненный ущерб составил 250 тысяч рублей.
В Тольятти председатель правления одного из ТСЖ использовал подложные квитанции на оплату ЖКХ
Общий причиненный ущерб составил 250 тысяч рублей.  Закон
432
11 марта 2020  15:01
Он уклонился от уплаты налогов в виде акцизов на общую сумму более 62 миллионов рублей.
В Самаре руководитель «Городцовского Пива», обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, предстанет перед судом
Он уклонился от уплаты налогов в виде акцизов на общую сумму более 62 миллионов рублей.  Закон
478
11 марта 2020  13:19
Незаконная перепланировка в Самаре привела в зал суда
Незаконная перепланировка в Самаре привела в зал суда
Жилец решил установить козырек над балконом. Закон
399
8 марта 2020  15:34
Следователи выясняют, как ребенок мог получить доступ к оружию, из которого был произведен смертельный выстрел.
СК сообщил о задержании несовершеннолетнего, который подозревается в убийстве 14-летнего друга в Петербурге
Следователи выясняют, как ребенок мог получить доступ к оружию, из которого был произведен смертельный выстрел.   Закон
790
6 марта 2020  17:10
Найти должника по штрафам удалось благодаря совместной работе с сотрудниками Госавтоинспекции.
В Самаре арестовали иномарку должника, который нарушил ПДД на 600 тысяч рублей
Найти должника по штрафам удалось благодаря совместной работе с сотрудниками Госавтоинспекции.   Закон
774
5 марта 2020  22:56
Ремонт в отделе полиции проводился по устной договоренности руководства отдела полиции с рабочими.
Возбуждено уголовное дело из-за смерти рабочего под обломками стены, рухнувшей при ремонте в отделе полиции Чапаевска
Ремонт в отделе полиции проводился по устной договоренности руководства отдела полиции с рабочими.  Закон
786
Весь список
Происшествия
12 марта 2020  13:46
В Чапаевске возбудили дело о нападении собак на ребенка
В Чапаевске возбудили дело о нападении собак на ребенка
 Пострадавшая девочка в настоящее время находится на медицинском стационарном лечении. Происшествия
48
12 марта 2020  13:15
В Самаре легковушка сбила подростка
В Самаре легковушка сбила подростка
 Госавтоинспекция г. Самары просит водителей снижать скорость у пешеходгых переходов! Происшествия
70
12 марта 2020  12:15
Скотомогильник с сибирской язвой нашли в Самарской области
Скотомогильник с сибирской язвой нашли в Самарской области
Его обезопасили за 1,3 млн рублей. Происшествия
118
Весь список
Криминал
12 марта 2020  12:44
В Тольятти пропившего компьютер мужчину судили за придуманную кражу
В Тольятти пропившего компьютер мужчину судили за придуманную кражу
Он получил условный срок. Криминал
108
11 марта 2020  22:51
"Вечером 11 марта 2020 года тело школьницы, закопанное в землю, обнаружено в лесном массиве города Котовска"
В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы
"Вечером 11 марта 2020 года тело школьницы, закопанное в землю, обнаружено в лесном массиве города Котовска"  Криминал
347
11 марта 2020  11:20
В Самаре задержана подозреваемая в даче взятки должностному лицу
В Самаре задержана подозреваемая в даче взятки должностному лицу
Возбуждено уголовное дело. Криминал
268
Весь список

Видео
8 марта 2020  12:38
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
 Видео глава региона разместил в своем инстаграме.
Социум
975
7 марта 2020  09:53
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова.
Социум
561
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
883
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
1147
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
3155
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1449
Весь список

Фоторепортажи
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
889
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
583
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
913
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
920
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1510
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
2010
Весь список

Мероприятия
В СОУНБ прозвучат романсы на стихи Бориса Сиротина в исполнении солистов филармонии
В Самарской области определят лучшего пилота дронов среди студентов ПФО
Подведены итоги конкурса «Краса и гордость УФСИН»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные