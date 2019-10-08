Жителя Борского района осудили за незаконную рубку сосен

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Судом установлено, что в ноябре 2018 года гражданин, не имея соответствующего разрешения на вырубку деревьев, при помощи бензопилы в 1 выделе квартала №61 Борского участкового лесничества совершил незаконную вырубку 11 сосен, причинив министерству лесного хозяйства Самарской области материальный ущерб в размере 385 тыс. рублей.Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год.Иск прокуратуры Борского района в интересах министерства лесного хозяйства о взыскании с осужденного материального ущерба удовлетворен судом в полном объем, сообщает облпрокуратура.