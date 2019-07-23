Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 23 июля, 14:35
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/07:
USD 62.98
0.11
EUR 70.65
-0.14
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Житель Самарской области продал арестованный телевизор и попал под суд

23 июля 2019 09:43
143
Житель Самарской области продал арестованный телевизор и попал под суд
Его долг составил свыше 100 тысяч рублей.

В отделе судебных приставов Красноярского района Самарской области возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с гражданина Р. Мужчина не только на протяжении длительного времени уклонялся от перечисления своему ребенку денежных средств, накопив долг свыше 100 тысяч рублей, но и избегал встречи с судебными приставами.

В квартире мужчины судебными приставами было описано и арестовано принадлежащее ему имущество, в частности жидкокристаллический телевизор, оцененный по предварительной стоимости в 5 тысяч рублей. Гражданин Р. был предупрежден о том, что в случае не выплаты долга, вещи будут реализованы в счет погашения задолженности перед ребенком.

Выход судебного пристава-исполнителя по месту жительства гражданина Р. показал, что телевизор в квартире должника отсутствует. Оказалось, что мужчина продал технику, не уведомив об этом работников Службы и не перечислив вырученные денежные средства в счет погашения долга перед своим ребенком.
Было возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
22 июля 2019  23:15
Ранее ей дали три года и три месяца колонии со штрафом 700 тысяч рублей.
Подруге экс-полковника Захарченко изменили приговор, освободив её в зале суда
Ранее ей дали три года и три месяца колонии со штрафом 700 тысяч рублей.  Закон
298
22 июля 2019  18:23
Он получил от гражданина 200 тысяч рублей.
В Самаре за получение взятки под суд пойдет бывший полицейский
Он получил от гражданина 200 тысяч рублей.  Закон
310
20 июля 2019  17:08
По версии следствия, они незаконно получили вознаграждение за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП.
Двое следователей подмосковного управления СК задержаны за миллионную взятку
По версии следствия, они незаконно получили вознаграждение за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП.  Закон
559
19 июля 2019  23:16
С поличным при получении взятки в 520 тыс рублей.
При получении взятки задержан заместитель начальника ГУФСИН СО Денис Шмато
С поличным при получении взятки в 520 тыс рублей. Закон
794
18 июля 2019  22:00
Ранее он был объявлен в международный розыск и заочно арестован в России.
В Литве задержали фигуранта дела о загрязнении «Дружбы» Ружечко
Ранее он был объявлен в международный розыск и заочно арестован в России.  Закон
306
18 июля 2019  19:57
Он предложил старшему оперуполномоченному отделения полиции взятку в 34 тысячи рублей. Однако сотрудник полиции отказался от взятки.
Тольяттинец за попытку дать взятку полицейскому оштрафован на миллион рублей
Он предложил старшему оперуполномоченному отделения полиции взятку в 34 тысячи рублей. Однако сотрудник полиции отказался от взятки.   Закон
351
18 июля 2019  19:23
Галина Федотова в настоящее время содержится под домашним арестом.
Полиция предъявила обвинение в совершении мошенничества руководителю кооператива "Фабрика продуктов ВС"
В настоящее время Галина Федотова содержится под домашним арестом.  Закон
401
Весь список
Происшествия
23 июля 2019  13:43
Дмитрий Азаров поручил найти виновных в сливе нефтепродуктов в канализацию в Самаре
Дмитрий Азаров поручил найти виновных в сливе нефтепродуктов в канализацию в Самаре
Из-за действий неизвестных лиц мазутом затопило улицу Промышленности. Происшествия
57
23 июля 2019  13:28
В Самарской области Лада Приора сбросила иномарку в кювет
В Самарской области Лада Приора "сбросила" иномарку в кювет
Пострадали четыре человека. Происшествия
70
23 июля 2019  13:11
Пять тысяч жителей Самарской области пострадали от укусов и нападений животных
Пять тысяч жителей Самарской области пострадали от укусов и нападений животных
Такие данные получены за полгода. Происшествия
100
Весь список
Криминал
23 июля 2019  10:37
У тольяттинца знакомый незаконно продал его автомобиль в утиль
У тольяттинца знакомый незаконно продал его автомобиль в утиль
По взаимной договоренности хозяин автомобиля ранее оставил подозреваемому ключи и документы. Криминал
120
23 июля 2019  10:29
У жителя Октябрьска новая знакомая похитила банковскую карту после вечеринки
У жителя Октябрьска новая знакомая похитила банковскую карту после вечеринки
В связи с отсутствием пин-кода девушка совершала только покупки на небольшую сумму. Криминал
123
23 июля 2019  10:00
В Самаре конкурсный управляющий вымогал 2,5 млн рублей Подозреваемый угрожал банкротством.
В Самаре конкурсный управляющий вымогал 2,5 млн рублей
Подозреваемый угрожал банкротством. Криминал
1506
Весь список


Видео
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
390
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
374
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
290
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
429
14 июля 2019  11:46
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки.
В мире
466
9 июля 2019  11:39
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
Мальчик отделался ушибами.  Происшествия
341
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
740
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
643
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
846
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
856
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
577
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
894
Весь список

Мероприятия
Самарцев зовут в Ширяево на фестиваль «Жигулевская вишня»
В день работников торговли жителей Самарской области пригласят на гастрономический фестиваль
В СО реконструируют сражение между ханом Золотой Орды Тохтамышем и самаркандским эмиром Тамерланом
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные