Житель Самарской области продал арестованный телевизор и попал под суд

143

В отделе судебных приставов Красноярского района Самарской области возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с гражданина Р. Мужчина не только на протяжении длительного времени уклонялся от перечисления своему ребенку денежных средств, накопив долг свыше 100 тысяч рублей, но и избегал встречи с судебными приставами.В квартире мужчины судебными приставами было описано и арестовано принадлежащее ему имущество, в частности жидкокристаллический телевизор, оцененный по предварительной стоимости в 5 тысяч рублей. Гражданин Р. был предупрежден о том, что в случае не выплаты долга, вещи будут реализованы в счет погашения задолженности перед ребенком.Выход судебного пристава-исполнителя по месту жительства гражданина Р. показал, что телевизор в квартире должника отсутствует. Оказалось, что мужчина продал технику, не уведомив об этом работников Службы и не перечислив вырученные денежные средства в счет погашения долга перед своим ребенком.Было возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.