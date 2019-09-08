Житель Челябинска задержан в Жигулевске с поддельными правами

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В августе текущего года сотрудники ДПС в Жигулевске на трассе М-5 «Урал» за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль «Mercedes».В ходе проверки документов автолюбитель предъявил водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников полиции сомнение в подлинности. Документ был изъят и направлен на экспертизу. Проведенное исследование установило, что водительское удостоверение не соответствует требованиям установленного образца.В отношении водителя - безработного 42-летнего жителя города Челябинск возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.