Жигулевские полицейские провели профилактическую акцию «Внимание – рядом школа!»
2 февраля 2020 12:45
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Рядом с одним из жигулевских образовательных учреждений сотрудники отделения по работе с личным составом ОМВД России по городу Жигулевску, Госавтоинспекторы совместно с педагогами, родителями и отрядом ЮИД провели акцию «Внимание – рядом школа!», направленную на привлечение внимания водителей к юным участникам дорожного движения и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Юидовцы взяли с собой плакаты, на которых они написали призывы к соблюдению ПДД и тематические памятки. Сотрудники полиции вместе с помощниками напоминали, как необходимо вести себя водителям и их пассажирам для безопасного и комфортного участия в дорожном движении. Дети рассказали взрослым о важности использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних, просили автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах при приближении к пешеходным переходам, заранее снижать скорость и проявлять бдительность.
Автолюбители со вниманием отнеслись к наставлениям, обещали быть уважительными и законопослушными участниками дорожного движения.
Госавтоинспекция Жигулевска настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных и резких маневров, не превышать скоростной режим, т.к. в условиях скользкой дороги сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают. Более внимательными водителям необходимо быть в местах возможного появления пешеходов: перед детскими образовательными учреждениями, пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками, сообщает облМВД.
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