Водителя из Ульяновска задержали в Самарской области с поддельными правами
2 января 2020 11:37
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В конце декабря 2019 года на 22 км автодороги «Тольятти – Ташелка» близ села Нижнее Санчелеево Ставропольского района Самарской области сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району за нарушение правил дорожного движения остановлен автомобиль марки «ГАЗель». Водитель предъявил сотрудникам полиции документ, подтверждающий право на управление соответствующими категориями транспортных средств, который вызвал у инспекторов сомнения в подлинности.
Полицейские изъяли документ и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду удостоверений.
Как установили полицейские, подозреваемый 1986 года рождения - слесарь одного из ИП города Ульяновска - ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, сообщает облМВД.
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