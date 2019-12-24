Вместо недобросовестного подрядчика в Тольятти бродячих собак ловят волонтеры
24 декабря 2019 13:40
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Городская администрация Автограда так и смогла заставить подрядчика по отлову бродячих животных выполнять свои прямые обязанности. Безопасность горожан обеспечивают волонтеры, занявшиеся ликвидацией опасных стай, нападающих на людей, пишет "ФедералПресс".
23 декабря глава города Тольятти, Сергей Анташев, на еженедельной планерке сообщил, что проблема с нападением бездомных собак начала решаться. Помощь мэрии оказали волонтеры.
«Жалобы еще есть, но мы привлекли волонтеров для решения проблем с нападением собак в районе Шлюзового. Пока отловлено и доставлено в приют 11 особей, работа продолжается. Подрядчика, который должен был заниматься этой деятельностью по госконтракту, разбираемся. Дал поручение юридическому департаменту, чтобы они рассмотрели возможность привлечь его не только в административной, но и уголовной ответственности», – прокомментировал ситуацию глава города.
В следующем году городские власти планируют перейти на другую систему. Субсидирование на отлов собак будет проходить в рамках муниципального заказа, что позволит избежать зависимости от недобросовестного подрядчика, сообщает издание TLTpravda.
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