В лесу под Тольятти нашли пентаграмму из черепов
1 октября 2019 10:04
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В Самарской области грибники наткнулись на страшную находку. В лесу недалеко от Поволжского шоссе они нашли пентаграмму, выложенную из черепов животных, пишет 63.ру.
Жители автограда предположили, что это следы одного из обрядов местных сатанистов. К тому же, как утверждают горожане, недалеко от этого места находится скотомогильник.
— Там рядом кладбище, а за ним могильник. По нормативам больную скотину сжигать надо, а не закапывать. Санэпидемстанцию вызывать надо! — предположили горожане.
Другие же тольяттинцы вспомнили, что на прошлой неделе автоград навещала съемочная группа проекта «Битва экстрасенсов». Они предположили, что этот круг из черепов не более чем реквизит для съемок. Тем более что в телепередаче в этом сезоне участвует медиум из Тольятти.
Похожую находку обнаружили жители автограда в начале мая 2019 года. Тогда у памятника основателю города Василию Татищеву после схода воды нашли 15 костей, похожих на человеческие. Знающие горожане предположили, что эти останки ранее находились на ныне затопленном кладбище Ставрополя-на-Волге.
Фото: Евгений Демидов
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