В банях в Самарской области за сутки зарегистрировано 4 пожара
13 декабря 2019 12:39
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За прошедшие сутки в Самарской области зарегистрировано 4 пожара в банях, к счастью, без пострадавших. Горели бани в Шенталинском, Большеглушицком, Пестравском районах и в г.о. Кинель. По размеру ущерба самый большой пожар произошел в частной бане на ул. Красноармейской с. Пестравка, где площадь пожара составила 40 кв. метров. На ликвидацию пожара было задействовано 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Чуть меньше по площади (30 кв.м.) сгорела баня в пгт Алексеевском на ул. Чапаевской. Причины пожаров устанавливаются.
Чтобы избежать неприятных последствий, нужно обратить внимание на особенности постройки и эксплуатации бани, печи или камина. Большую роль в этом вопросе играет сознательность самих людей, эксплуатирующих баню.
Любой нагревательный прибор большой мощности, по своей сути, является пожароопасным объектом. Самые востребованные источники тепла в бане – это дровяные или электрические печи. Каждая парилка в этом случае становится объектом повышенной пожарной опасности. Поэтому следует обязательно придерживаться определенных требований противопожарной безопасности.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает владельцам частных бань о соблюдении правил пожарной безопасности.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82
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