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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Волжском районе молодая автомобилистка спровоцировала ДТП, пострадали оба водителя

12 ноября 2019 13:58
139
В Волжском районе молодая автомобилистка спровоцировала ДТП, пострадали оба водителя
Столкнулись две вазовских легковушки.

ДТП произошло 11 ноября в 18:00 в Волжском районе. Водитель-девушка 1991 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21120», двигаясь по ул. Пионерской со стороны ул. Первомайской в сторону ул. Шоссейной в п. Смышляевка, на перекрестке неравнозначных дорог не предоставила преимущество в движении.
Произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта», под управлением молодого человека 1998 года рождения. В результате ДТП пострадали оба водителя, они были отпущены домой, сообщает облМВД.


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