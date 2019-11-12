В Волжском районе молодая автомобилистка спровоцировала ДТП, пострадали оба водителя

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ДТП произошло 11 ноября в 18:00 в Волжском районе. Водитель-девушка 1991 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21120», двигаясь по ул. Пионерской со стороны ул. Первомайской в сторону ул. Шоссейной в п. Смышляевка, на перекрестке неравнозначных дорог не предоставила преимущество в движении.Произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта», под управлением молодого человека 1998 года рождения. В результате ДТП пострадали оба водителя, они были отпущены домой, сообщает облМВД.