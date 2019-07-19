В Тольятти молодой человек сбил женщину с двумя детьми
19 июля 2019 11:52
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Еще одно ДТП 18 июля произошло в Тольятти. Молодой человек 1998 г.р., управляя автомобилем Лада 21144, двигался по ул. Есенина. В районе дома № 9 по ул. Коммунистической, допустил наезд на пешеходов женщину 1988г.р., которая шла со своими детьми, дочерью 2010 г.р., и сыном 2013 г.р., пешеходы переходили проезжую часть дороги справа налево по ходу движения ТС, по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками. В результате ДТП женщина получила травму ноги, девочка травму руки. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, сообщает облМВД.
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