В Сызранском районе пожарные боролись с огнем в районе кладбища
19 июля 2019 13:18
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В четверг, 18 июля, в 21:27 пожарным сызранского района поступил вызов. Очевидцы сообщали о том, что заметили дым в районе местного кладбища. На место выехала одна спецмашина и четыре человека личного состава, пишет КТВ-Луч.
Оказалось, что там горел мусор. Площадь возгорания оценили в 50 квадратных метров. За 12 минут огонь был полностью потушен.
Корреспонденту КТВ-ЛУЧ в дежурно - диспетчерской части Сызранского района сообщили, что на территорию самого кладбища огонь не дошел.
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