В Сызрани пассажирская маршрутка столкнулась с легковушкой

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Вечером 25 августа произошло ДТП по адресу: г.о. Сызрань, ул. Кольцова.К месту ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 1 единица техники.По прибытии на место установлено, что произошло столкновение маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля.В результате ДТП пострадали два человека, госпитализированы в ГБУЗ СО "Сызранская ЦГБ.Проводились аварийно-спасательные работы, сообщает облМЧС.Причина ДТП устанавливается.