В Санкт-Петербурге горит «Лениздат»
2 февраля 2020 11:42
81
Утром в воскресенье, 2 февраля, в бизнес-центре «Лениздат» на набережной реки Фонтанки, 59А произошел пожар. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 9:12. Ранг пожара повысили до второго номера в связи с угрозой распространения. Пламя охватило 100 квадратных метров на четвертом этаже здания.
С огнем борются 59 пожарных и 16 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
1 февраля 2020 19:31
Изъяты компьютеры, материнские платы, мыши и 100 тыс. рублей наличности. Закон
290
30 января 2020 22:19
По данным следствия, именно он организовал преступление. Закон
324
30 января 2020 21:41
Обвиняемый Денис Коновалов пробудет под стражей до 29 марта. Закон
408
30 января 2020 17:11
В арбитражном суде Самарской области завершилось дело о признании недействительным договора пользования водным участком на Ульяновском спуске в Самаре. Закон
342
30 января 2020 16:20
Их обвиняют в хранении наркотиков, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. Закон
343
29 января 2020 22:33
Наркотики, которые подложили журналисту Ивану Голунову, были похищены после операций по задержанию наркоторговцев. Закон
308
28 января 2020 15:50
При падении крана из кабины управления выпал крановщик – мужчина, 1984 года рождения, который получил телесные повреждение несовместимые с жизнью. Закон
396
Происшествия
2 февраля 2020 11:54В Самарской области в ДТП с грузовиком погиб водитель BMW, пострадали двое детей
Иномарка выехала на встречную полосу. Происшествия
91
2 февраля 2020 11:42
Огонь бушует на площади 100 квадратных метров. Происшествия
80
2 февраля 2020 11:29
Советы дает облМЧС. Происшествия
84
Криминал
1 февраля 2020 13:58
Сегодня из новостей Кокшетау стало известно, что мошенник обманом завладел тремя миллионами тенге одного из жителей города. Криминал
41
31 января 2020 13:42
Сумма составила более 8 миллиона рублей. Криминал
360
30 января 2020 10:27
Задержан молодой человек 21 года. Криминал
195
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
523
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2131
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
800
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1763
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1417
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
996
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1015
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1488
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1547
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1831
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2951
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3520
Мероприятия