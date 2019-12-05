В Самарской области задержали жителя Тульской области с поддельным свидетельством на перевозку опасных грузов

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Инспекторы ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по Ставропольскому району на контрольно-пропускном пункте около села Зеленовка для проверки документов остановили автомобиль «МАН» с цистерной.Водитель предъявил сотрудникам полиции свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, которое вызвало у инспекторов сомнения в подлинности. Подозрительный документ сотрудники органов внутренних дел изъяли и направили на экспертизу.По итогам исследования специалистами дано заключение о том, что документ поддельный.Как установили полицейские, подозреваемый - 51-летний житель Тульской области ранее к уголовной ответственности не привлекался. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, сообщает облМВД.