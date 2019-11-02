В Самарской области задержали пьяного водителя

58

В ходе патрулирования улиц сельского поселения Васильевка сотрудники ГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль «Ока».Во время общения полицейские заметили, что от автолюбителя - жителя села Узюково 1976 года рождения - исходит резкий запах спиртного и предложили ему пройти освидетельствование на стояние алкогольного опьянения. Результаты показали, что в организме мужчины присутствует алкоголь.Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что ранее водитель подвергался административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.По данному факту в отношении водителя, совершившего повторное нарушение, возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.