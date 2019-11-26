В Самарской области полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить машину

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Во время несения службы инспекторами ДПС ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Борский» за нарушение ПДД была предпринята попытка остановить автомобиль "ВАЗ-2106". Водитель не подчинился законным требованиям полицейских и попытался скрыться. Сотрудники ДПС начали преследование транспортного средства. В ходе погони водитель, управляя транспортным средством на высокой скорости, неоднократно совершал опасные маневры, создавая угрозу для здоровья и жизни других участников дорожного движения. По громкоговорящему устройству полицейский неоднократно требовал прекратить движение, но водитель игнорировал законные требования сотрудников ДПС.Для остановки транспортного средства полицейскими было принято решение о применении табельного оружия. Выбрав безопасный участок дороги, инспектор ДПС сделал предупредительные выстрелы в воздух, но нарушитель продолжил движение. Только после этого были произведены выстрелы по колесам автомобиля, и в результате их повреждения водитель был вынужден остановиться.За рулем транспортного средства находился 36-летний житель Богатовского района. Полицейские установили, что водительское удостоверение ему не выдавалось, сообщает облМВД.