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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить машину

26 ноября 2019 09:34
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В Самарской области полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить машину
Требования прекратить движение водитель игнорировал.

Во время несения службы инспекторами ДПС ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Борский» за нарушение ПДД была предпринята попытка остановить автомобиль "ВАЗ-2106". Водитель не подчинился законным требованиям полицейских и попытался скрыться. Сотрудники ДПС начали преследование транспортного средства. В ходе погони водитель, управляя транспортным средством на высокой скорости, неоднократно совершал опасные маневры, создавая угрозу для здоровья и жизни других участников дорожного движения. По громкоговорящему устройству полицейский неоднократно требовал прекратить движение, но водитель игнорировал законные требования сотрудников ДПС.

Для остановки транспортного средства полицейскими было принято решение о применении табельного оружия. Выбрав безопасный участок дороги, инспектор ДПС сделал предупредительные выстрелы в воздух, но нарушитель продолжил движение. Только после этого были произведены выстрелы по колесам автомобиля, и в результате их повреждения водитель был вынужден остановиться.

За рулем транспортного средства находился 36-летний житель Богатовского района. Полицейские установили, что водительское удостоверение ему не выдавалось, сообщает облМВД.
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