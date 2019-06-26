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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре уничтожат 3 тысячи орудий незаконного лова, отобранных у браконьеров

26 июня 2019 12:07
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В Самаре уничтожат 3 тысячи орудий незаконного лова, отобранных у браконьеров
Изъято более 34 км сетей.

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение требований об утилизации орудий незаконного лова водных биоресурсов.
В результате было установлено, что на складах Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству хранится более 3000 незаконных орудий, в том числе более 34 км сетей. Все это было изъято сотрудниками рыбоохраны в рамках рейдовых мероприятий, пишет Самру.ру.

"В целях утилизации незаконных орудий лова прокуратурой в Куйбышевский районный суд подано заявление о признании права собственности Российской Федерации на указанные предметы. Требования прокурора удовлетворены в полном объёме. После вступления решения суда в законную силу будет рассмотрен вопрос об уничтожении изъятых вещей", - сообщили в прокуратуре.

pixabay.com
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