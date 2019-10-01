В Самаре сотрудники Росгвардии оказали помощь людям, попавшим в ДТП

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Находившийся на маршруте патрулирования в Куйбышевском районе Самары экипаж вневедомственной охраны Росгвардии стал свидетелем ДТП. В ночное время на Пугачевском тракте стражи правопорядка увидели отечественный автомобиль, врезавшийся в столб. Группа задержания в составе старшего сержанта полиции Раиля Алиакберова и сержанта полиции Даниила Ищенко незамедлительно направилась на место происшествия для оказания помощи людям, находившимся в машине. Параллельно с этим патрульные сообщили о случившемся дежурному для вызова на место аварии представителей экстренных служб.Внутри транспортного средства сотрудники Росгвардии обнаружили двух мужчин – водителя и пассажира. Стражи правопорядка помогли выбраться из салона пассажиру и оказали ему первую доврачебную помощь. При этом из-за повреждений, полученных при ДТП, водителя зажало в машине и извлечь его без специальных инструментов оказалось невозможно.Патрульные оставались на месте происшествия до прибытия сотрудников МЧС и медиков. Все это время они контролировали состояние пострадавших в аварии людей, готовые в случае необходимости оказать им помощь. В настоящее время руководством рассматривается вопрос о поощрении сотрудников Росгвардии, сообщает ведомство.