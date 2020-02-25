В Самаре около рынка «Норд» сбили мужчину
25 февраля 2020 12:26
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Утром во вторник, 25 февраля, в областной столице под колеса автомобиля попал пешеход. Инцидент произошел около рынка «Норд».
— Около семи утра на улице XXII Партсъезда (в сторону Заводского шоссе) мужчину лет 60 сбила машина. Это произошло прямо напротив остановки. Скорая забрала его в больницу примерно через 15 минут. В машину мужчину заносили на носилках, — рассказал 63.RU один из очевидцев происшествия. Свидетели ДТП отметили, что мужчина перебегал дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. По сведениям очевидцев, водитель, сбивший мужчину, не покинул место аварии, а остался ждать врачей. Из-за ДТП на прилегающих проезжих частях образовались пробки.
Участок XXII Партсъезда около рынка — очень опасный. Здесь горожане переходят дорогу в неположенном месте, чтобы сократить путь до остановки общественного транспорта. Трамвайные пути находятся посередине проезжей части. Как результат — несколько смертельных ДТП. Власти планируют убрать эту остановку, пишет 63.ру.
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