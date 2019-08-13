В Самаре ночью тушили пожар в лифте

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11 августа ночью в Железнодорожном районе Самары на ул. Революционной произошел пожар в шахте лифта со 2-го по 3-й этаж. Площадь пожара составила 15 м². Было эвакуировано 50 человек. Причина возникновения пожара устанавливается. На тушение пожара привлекалось 20 человек и 6 единиц техники.За прошедшие выходные в Самарской области произошло 38 пожаров.Основное количество пожаров за выходные зафиксировано на территории области, 7 пожаров противопожарные подразделения ликвидировали в Самаре. 2-м пожарам был присвоен повышенный ранг сложности – «1 БИС». Для ликвидации пожаров привлекались силы и средства в количестве 70 единиц основной и специальной пожарной техники, 224 человека личного состава.Причиной пожара в лифте чаще всего становятся непогашенные спички, окурки сигарет, брошенные на пол или в шахту лифта, или короткое замыкание электропроводки, сообщает облМЧС.