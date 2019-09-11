В Самаре автомобилистка на иномарке врезалась в вазовскую легковушку

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ДТП произошло 10 сентября в Самаре. Водитель-женщина 1974 года рождения, управляя автомобилем «Рендж Ровер», двигалась по ул. Краснопресненская. При проезде нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог, не выполнила требование ПДД уступить дорогу, приближающемуся справа транспортному средству, в результате чего столкнулась с автомобилем «Лада», под управлением женщины 1988 года рождения. В результате ДТП пострадала пассажирка отечественного автомобиля, ей было назначено амбулаторное лечение.Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.