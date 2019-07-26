В Новокуйбышевске коллектор терроризирует детский сад из-за 20 тысяч рублей
26 июля 2019 13:44
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В полицию и прокуратуру Новокуйбышевска 10 июля поступило заявление от сотрудников детского сада «Лужайка», жалующихся на коллекторе, который буквально терроризировал учреждение. Причем должником выступает не дошкольное учреждение и даже не кто-то из работников, а родственник сотрудницы (которая к тому же находится в отпуске). Микрофинансовой организации он задолжал 20 тысяч рублей.
По данным местной газеты «Город Н-ск», давление на детский сад началось больше недели назад. Некий Владимир С. звонит в течение всего рабочего дня, причем не только на стационарный телефон, но и на каким-то образом узнанные им личные номера мобильных телефонов персонала. В детском саду уже вынуждены были отключать телефоны, чтобы дети могли отдохнуть в тихий час. Попытки объяснить, что к названному долгу сотрудники не имеют никакого отношения, на коллектора не влияют. «По его словам, чтобы звонки прекратились, мы должны повлиять на нашего коллегу», — сообщила «Городу Н-ск» заведующая хозяйством детсада «Лужайка» Мария Фролова.
Последней каплей стал поток личных нецензурных оскорблений. Его действия стали явно противоречить закону, который ограничивает количество звонков должнику и косвенно связанным с ним людям, а также запрещает приемы психологического воздействия. Прежде чем в прокуратуре и полиции приняли в работу заявления, персоналу пришлось несколько дней провести в ожидании участкового, выслушать недовольства полицейского из-за обращения в областное управление МВД, которое сотрудники направили от безвыходности, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото: pixabay.com
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