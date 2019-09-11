В ДТП в Самарской области погибли два человека

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Сегодня, в 6:30 утра на 1149 км трассы М-5 в Исаклинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля «Грейт Волл», следовавший в направлении города Самара со стороны г. Уфы допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автовозом в составе полуприцепа, под управлением мужчины 1979 года рождения.В результате ДТП находящиеся в автомобиле «Грейт Волл» водитель и женщина-пассажир скончались до приезда медицинских работников, сообщает облМВД.