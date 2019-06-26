У жителя Тольятти изъяты автомат, патроны и граната
26 июня 2019 11:25
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В ходе проведения сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий по линии борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 19 июня 2019 года у жителя г.Тольятти «Б», 1974 г.р., по месту его фактического проживания обнаружены и изъяты:
- автомат Калашникова АК-47;
- травматический пистолет системы «Макарова» с признаками переделки под стрельбу боевыми патронами;
- граната Ф-1 с запалом;
- часть тротиловой шашки весом 200 грамм;
- свыше 200 патронов различного калибра.
В настоящее время Управлением проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
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