У жителя Тольятти изъяты автомат, патроны и граната

101

В ходе проведения сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий по линии борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 19 июня 2019 года у жителя г.Тольятти «Б», 1974 г.р., по месту его фактического проживания обнаружены и изъяты:- автомат Калашникова АК-47;- травматический пистолет системы «Макарова» с признаками переделки под стрельбу боевыми патронами;- граната Ф-1 с запалом;- часть тротиловой шашки весом 200 грамм;- свыше 200 патронов различного калибра.В настоящее время Управлением проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.