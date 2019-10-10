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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Судья Волжского райсуда попался на взятке

10 октября 2019 12:45
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Судья Волжского райсуда попался на взятке
Задержание Михаила Бурцева санкционировал областной суд.

О новом ЧП в судебной системе региона только что сообщил в своем твиттере депутат Госдумы Александр Хинштейн. «В Самаре при получении взятки задержан судья Волжского р/суда М.Бурцев. Деньги (1-й транш — 250 т.р.) предназначались за условно-досрочное освобождение преступника. Задержание проходило с санкции областного суда», — пишет Хинштейн.

Михаил Бурцев — выходец из известной семьи «законников». Его мать, Ольга Бурцева, длительное время работала судьей первой инстанции по уголовным делам Самарского областного суда. Отец, бывший Средневолжский транспортный прокурор Петр Бурцев, возглавляет комиссию по вопросам помилования при губернаторе Самарской области, пишет СО ОНЛАЙН.



Фото pixabay.com
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