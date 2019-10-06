Следователи возбудили уголовное дело о пожаре в Тольятти, унесшем жизни четверых человек

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Как сообщалось ранее, 5 октября примерно в 2 часа ночи, в сгоревшем доме, расположенном по улице Кутузова в городе Тольятти, обнаружены тела двух мужчин 1961 и 1969 годов рождения и двух женщин, 1984 и 1979 годов рождения, с признаками отравления окисью углерода.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Расследование уголовного дела поручено следственной группе. В настоящее время проведён осмотр места происшествия, допрошены предполагаемые свидетели, назначены судебно-медицинские судебные экспертизы. По предварительным данным, наиболее вероятной причиной пожара является поджог с использованием горючих жидкостей.Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются подозреваемые и все обстоятельства произошедшего, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.