Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 30 июля, 12:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/07:
USD 63.52
0.39
EUR 70.64
0.33
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Под Самарой сгорел комбайн: огонь перекинулся на поле

30 июля 2019 10:09
115
Под Самарой сгорел комбайн: огонь перекинулся на поле
Инцидент произошёл неподалёку от посёлка Березки.

В Волжском районе Самарской области сгорела сельскохозяйственная техника. Пожар сняли на видео очевидцы.

Судя по кадрам, огонь с комбайна перекинулся на поле. Инцидент произошёл неподалёку от посёлка Березки. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщает 63.ру.
Фото: Михаил Смерчанский.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
29 июля 2019  23:28
За мошенничество с организацией подпольной обувной фабрики.
Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к 7 годам колонии
За мошенничество с организацией подпольной обувной фабрики.   Закон
250
29 июля 2019  21:44
Следователи возбудили дело после того, как в Санкт-Петербурге нашли мертвым 51-летнего экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко.
СК возбудил дело после смерти экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу
Следователи возбудили дело после того, как в Санкт-Петербурге нашли мертвым 51-летнего экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко.  Закон
261
29 июля 2019  20:56
Назначена экспертиза, которая должна установить степень серьёзности повреждений машины.
В Казани девушка танцами помяла крыши авто и сама пришла в полицию
Назначена экспертиза, которая должна установить степень серьёзности повреждений машины.  Закон
267
25 июля 2019  22:49
Исполнять высшую меру наказания начнут с декабря. Умерщвлять планируется особо жестоких преступников и садистов.
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Исполнять высшую меру наказания начнут с декабря. Умерщвлять планируется особо жестоких преступников и садистов.  Закон
348
25 июля 2019  15:46
В Самаре в полицию в период времени с апреля по июль 2019 года обратились девять человек с заявлениями о пропаже велосипедов.
Самарские полицейские задержали подозреваемого в серии краж велосипедов
В Самаре в полицию в период времени с апреля по июль 2019 года обратились девять человек с заявлениями о пропаже велосипедов.  Закон
378
25 июля 2019  09:33
В Тольятти приставы опечатали двери школы единоборств
В Тольятти приставы опечатали двери школы единоборств
В здании не соблюдались требования пожарной безопасности.  Закон
1123
24 июля 2019  21:31
Воробьев был задержан 4 июля в рамках дела о госизмене.
Экс-помощнику полпреда президента в УФО предъявлено обвинение в госизмене
Воробьев был задержан 4 июля в рамках дела о госизмене.  Закон
314
Весь список
Происшествия
30 июля 2019  10:09
Под Самарой сгорел комбайн: огонь перекинулся на поле
Под Самарой сгорел комбайн: огонь перекинулся на поле
Инцидент произошёл неподалёку от посёлка Березки. Происшествия
114
29 июля 2019  21:06
Для этого они воспользовались игрушечным пистолетом.
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Для этого они воспользовались игрушечным пистолетом.   Происшествия
270
29 июля 2019  18:49
Водитель минивена, врезавшийся в автомобиль, вначале пытался убедить окружающих, что это в его автомобиль врезались
В Самаре виновника ДТП привязали к столбу, чтобы тот не сбежал
Водитель минивена, врезавшийся в автомобиль, вначале пытался убедить окружающих, что это в его автомобиль врезались  Происшествия
292
Весь список
Криминал
30 июля 2019  10:50
СМИ: в Приморье задержан глава уголовного розыска Андрей Миляев. У него нашли более миллиарда рублей
СМИ: в Приморье задержан глава уголовного розыска Андрей Миляев. У него нашли более миллиарда рублей
Деньги нашли в квартире. Криминал
88
29 июля 2019  11:48
В Ставропольском районе задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
В Ставропольском районе задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
Задержанный намеревался сбыть наркотик закладочным способом. Криминал
281
29 июля 2019  09:53
Пьяный грузчик из Сызрани украл четыре дивана
Пьяный грузчик из Сызрани украл четыре дивана
На деньги от продажи ворованного он купил еды. Криминал
236
Весь список


Видео
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
463
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
354
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
502
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
444
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
345
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
483
Весь список

Фоторепортажи
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
413
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
732
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
781
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
685
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
890
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
896
Весь список

Мероприятия
Акция «Солнечный зоопарк» пройдет в Самаре
Кинель отметит День рождение и 75-летие присвоение статуса города
В Самаре завершились соревнования по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные