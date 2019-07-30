Под Самарой сгорел комбайн: огонь перекинулся на поле
30 июля 2019 10:09
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В Волжском районе Самарской области сгорела сельскохозяйственная техника. Пожар сняли на видео очевидцы.
Судя по кадрам, огонь с комбайна перекинулся на поле. Инцидент произошёл неподалёку от посёлка Березки. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщает 63.ру.
Фото: Михаил Смерчанский.
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