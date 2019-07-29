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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Охранник новокуйбышевского «Сити Парка» нанес травмы детям

29 июля 2019 13:21
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Охранник новокуйбышевского Сити Парка нанес травмы детям
По словам родителей детей, они зашли в торговый комплекс с велосипедом и самокатом.

Инцидент произошел на днях в Новокуйбышевске. В торговом центре «Сити Парк» от рук начальника службы безопасности пострадали 11-летние мальчики.

По словам мамы одного из детей, ее сын позвонил ей и сказал, что охранник «Сити Парка» кулаком ударил его по лицу, а его друга схватил за шею так, что у мальчика остались красные следы.
У одного мальчика был с собой велосипед, а у его друга – самокат. Когда они поднялись на третий этаж, их встретил охранник и сказал, что гулять по торговому комплексу с велосипедом нельзя. Ребята все поняли и пошли к лифту. Но тут появился неизвестный мужчина, и в грубой форме начал объяснять детям, что с транспортом заходить в комплекс нельзя. Он ударил одного из детей, после чего выгнал их из здания, рассказала мать мальчика корреспонденту портала ProGorodSamara.ru.

Испуганные дети о случившемся рассказали родителям.

Сообщается, что участник инцидента не просто охранник, а начальник службы безопасности. Мужчина признался, что видел детей, но руку на них не поднимал, просто сопроводил их до выхода. Также он сказал, что запись с камер видеонаблюдения показывать специально не будет, - говорит женщина.

Поскольку мирно решить проблему не удалось, женщина взяла детей и поехала в травмпункт, Родители мальчиков отправились в полицию, где написали заявление.
Сейчас родители пострадавших детей хотят, чтобы мужчина, причинивший травмы их сыновьям, понес наказание.

Фото: pixabay.com 

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