Крупный пожар в Самаре: двое погибших

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Поздно вечером 17 августа поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Балаковская.По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение частного дома на площади 100 м2.К сожалению в результате пожара погибли 2 человека(личности устанавливаются).На ликвидацию пожара от МЧС России привлекались 7 отделений, 27 человек личного состава и 8 единиц техники.Причина пожара устанавливается, сообщает облМЧС.