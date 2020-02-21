Должник по алиментам в Самарской области оштрафован за неявку к дознавателю
21 февраля 2020 12:58
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Один из районных судов Самарской области присудил жителю Большечерниговского района выплачивать своему сыну денежное пособие в размере ¼ части от своего дохода до наступления его совершеннолетия. Однако мужчина не исполнял своих обязательств, чем и нарушил права ребенка.
В связи с этим в отделе судебных приставов Большечерниговского района Самарской области в отношении гражданина Я. возбуждено исполнительное производство. За то время, что должник не исполнял своих обязательств, у него накопился долг перед сыном в 109 тысяч рублей. Попытки погасить задолженность мужчина не предпринимал, как и не принимал никакого иного участия в жизни ребенка.
За нарушение прав несовершеннолетнего в отношении гражданина Я. судебным приставом-исполнителем было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Дознавателем отдела судебных приставов Большечерниговского района Самарской области мужчина был вызван на допрос. Повестка о вызове была вручена лично гражданину Я. Однако должник без уважительной причины в отдел не явился.
Мировой судья назначил должнику наказание в виде административного штрафа.
В настоящее время уголовное дело в отношении гражданина Я. находится в производстве. Если должник не приступит к исполнению своего родительского долга, его может ждать наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год.
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