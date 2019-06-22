ЧП на воде в Самаре: столкнулись лодки, пропал человек

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Вечером 21 июня в поступило сообщение о столкновении двух маломерных судов (катер Сильвер без госномера (находилось 2 человека, не пострадали, второе судно затонуло, предположительно лодка «Казанка», находились 5 человек (3 женщины и 2 мужчины) в состоянии алкогольного опьянения) в 300 метрах от левого берега реки Волга в районе пляжа «Барбошина поляна» в Промышленном районе г.о. Самара.В результате столкновения спасено 4 человека (пассажиры лодки «Казанка»), из них 3 человека (2 женщины и мужчина, личные данные устанавливаются) получили травмы. Без вести пропал 1 человек (девушка).К месту происшествия дополнительно направлены катер ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области», 2 катера от ГКУ «ПСС Самарской области», оперативная группа ЦУКС.К поисковым работам привлечено 16 человек, 7 ед. техники (в том числе 4 плавсредства), сообщает облМЧС.