ЧП на воде в Самаре: столкнулись лодки, пропал человек
22 июня 2019 11:29
68
Вечером 21 июня в поступило сообщение о столкновении двух маломерных судов (катер Сильвер без госномера (находилось 2 человека, не пострадали, второе судно затонуло, предположительно лодка «Казанка», находились 5 человек (3 женщины и 2 мужчины) в состоянии алкогольного опьянения) в 300 метрах от левого берега реки Волга в районе пляжа «Барбошина поляна» в Промышленном районе г.о. Самара.
В результате столкновения спасено 4 человека (пассажиры лодки «Казанка»), из них 3 человека (2 женщины и мужчина, личные данные устанавливаются) получили травмы. Без вести пропал 1 человек (девушка).
К месту происшествия дополнительно направлены катер ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области», 2 катера от ГКУ «ПСС Самарской области», оперативная группа ЦУКС.
К поисковым работам привлечено 16 человек, 7 ед. техники (в том числе 4 плавсредства), сообщает облМЧС.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
21 июня 2019 23:09
В России последние месяцы активно набирает обороты так называемый автомобильный потребительский терроризм. Закон
248
21 июня 2019 22:46
Сам Кулаков причастность к гибели любовницы отрицает. Он говорит, что в ночь убийства был дома с женой. Закон
261
21 июня 2019 21:14
За зиму на территории за ТЦ "Рента", на участке ООО "Лагуна", появился новый объект строительства. Закон
279
20 июня 2019 18:29
Приговором федерального суда Советского района города Самары Захарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Закон
269
19 июня 2019 15:21
На томаты свежие владелец груза предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы. Закон
299
19 июня 2019 11:08
Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет. Закон
271
19 июня 2019 09:35
Что касается организаторов, то они не могут быть полностью освобождены от обеспечения общественной безопасности. Закон
230
Происшествия
22 июня 2019 11:29
В результате столкновения спасено 4 человека. Происшествия
61
21 июня 2019 11:20
Департамент градостроительства готовит иск в суд. Происшествия
374
21 июня 2019 11:06
Материалы проверок направлены в следственные органы. Происшествия
197
Криминал
21 июня 2019 13:20
Они получили 310 и 40 тысяч рублей. Криминал
213
21 июня 2019 11:57
Один из подозреваемых зашел в помещение и требовал выдать ему 3 миллиона рублей. Криминал
248
21 июня 2019 10:35
Пострадавший ненадолго оставил его на лестничной клетке. Криминал
174
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
272
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
452
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
408
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
374
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
473
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
469
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
487
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
383
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
637
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
664
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
401
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
715
Мероприятия