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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Автомобиль с "контрафактом" задержан в Оренбурге самарскими таможенниками

16 декабря 2019 11:59
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Автомобиль с контрафактом задержан в Оренбурге самарскими таможенниками
Ущерб, нанесённый правообладателю, превышает 335 тысяч рублей.

Должностными лицами мобильной группы Самарской таможни было задержано транспортное средство, в котором перемещалось несколько тысяч товаров с признаками контрафактных.

Для проверки документов на территории Оренбургской области мобильной группой Самарской таможни был остановлен автомобиль Ford Transit, перевозящий товары народного потребления из Республики Казахстан в Российскую Федерацию.

После проверки товаросопроводительных документов были выявлены товары с признаками контрафактных -10 000 едииниц товаров, маркированных товарными знаками «Contex Lights», «Contex Romantic love», «Contex Dotted», «Contex IMPERIAL», «Contex Ribbed», «Contex Classic», а также зажигалки с нанесёнными на них товарными знаками «Feudor», «Criсket» и зажигалки с фонариком «Louis Vuitton».

В отношении товаров, маркированных зарегистрированными и охраняемыми на территории Российской Федерации товарными знаками, самарскими таможенниками направлены запросы правообладателям. По одному товарному знаку уже получено подтверждение признаков, указывающих на контрафактность товаров. Экономический ущерб, нанесённый правообладателю, превышает 335 тысяч рублей.

Нарушителю грозит уголовная ответственность, сообщает ведомство.

Фото pixabay.com
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