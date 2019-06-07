За долг по алиментам житель Самарской области проведет 10 суток под арестом

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Гражданин Ж., проживающий в г. Жигулевске, задолжал своим детям 155 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства работниками отдела судебных приставов мужчина был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также был предупрежден, что он неоднократно предупреждался судебными приставами об административной и уголовной ответственности, грозящей ему в случае неуплаты алиментов, мужчина не спешил погашать долг перед сыном и дочерью.Из-за того что гражданин Ж. на протяжении нескольких месяцев уклонялся от уплаты алиментов, а также, со слов опекуна детей, не принимал никакого участия в их жизни, судебными приставами в отношении мужчины был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил должнику наказание в виде 10 суток административного ареста.Теперь, если мужчина не перестанет игнорировать свои родительские обязательства, то его ожидает уже уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ, которая подразумевает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год.