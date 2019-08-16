За 7 месяцев в Самарской области зарегистрировано 307 дорожно-транспортных происшествий с участием детей

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Дорожно-транспортные происшествия с участием детей на территории Самарской области, по прежнему являются одной из серьёзных проблем. За 7 месяцев 2019 года зарегистрировано 307 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 5 несовершеннолетних погибли и 334 получили ранения. В каждом 7-ом ДТП получает травмы ребенок.В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и восстановления у детей после летних каникул навыков безопасного дорожного поведения, на территории региона в период с 19 августа по 19 сентября проводится широкомасштабное мероприятие «Внимание – дети! Дорога в школу!», в ходе которого будет реализован комплекс профилактических мер.Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверки школьных автобусных маршрутов; технического состояния школьных автобусов; профессиональной пригодности водителей автобусов, привлекаемых к осуществлению перевозок детей; состояния улично-дорожной сети вблизи учебных учреждений.Педагоги и сотрудники ГИБДД проведут занятия, тематические викторины, конкурсы и соревнования для закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах.В рамках проведения профилактического мероприятия «Внимание-дети!» 19 августа (понедельник) в 11.00 часов на базе спортивно-оздоровительного туристического центра «Олимп» для 200 (двухсот) детей – отдыхающих будет проведен яркий праздник с развлекательной программой:художники – аниматоры нанесут желающим ребятам аквагрим,сотрудники Госавтоинспекции проведут мастер-класс для юных пешеходов по изготовлению светофозвращающих элементов,на площадку к детям приедет «Лаборатория безопасности», где сотрудники смоделируют светофор и различные дорожные ситуации,ребятам продемонстрируют патрульные автомобили и мотоциклы, используемые в службе Госавтоинспекции.

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